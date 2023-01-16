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Haberler Ekonomi Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

Memur ve emekli maaş zam oranı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başkan Erdoğan, memur ve emekli zammını %30 olarak belirledi. Yapılan zam oranıyla beraber en düşük memur maaşı 11.848 TL, en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Bu gelişmelerin arkasından gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe odaklandı. Peki, Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis 14 günlük maaş farkı neden yatmadı, ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar!

takvim.com.tr
16.01.2023 09:06 - Son Güncelleme: 16.01.2023 09:06
Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

Milyonlarca emekli ve memurun maaşları netleşti. Bu bağlamda emekli ve memurlar zamlı maaşlarını belirlenen tarihlerde alacak. Peki, Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis maaşları neden eksik yattı, ne zaman zamlı yatacak? İşte detaylar!

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Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI HESAPLAMA 2023

Maaşlarına yapılan zam oranı ve yeni maaşlarını öğrenen milyonlarca memur, 6 aylık enflasyon oranı ve ek zammın ne zaman yatacağını merak ediyor. Diğer yandan memurlar, 14 günlük maaş farkını hesaplamaya çalışıyor.

Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

14 günlük maaş farkı hesaplanırken yapmanız gereken ilk şey maaşınızın yüzde 30'unu bulmanız.

Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

Daha sonra ortaya çıkan rakamı 30'a bölmeli ve 14 ile çarpmalısınız. Ortaya çıkan rakam 14 günlük maaş farkınızdır.

Memur, Emekli Sandığı, öğretmen, polis %30 zamlı TAM MAAŞ ne zaman yatacak? Memur maaşları neden EKSİK YATTI? 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI - ek gösterge HESAPLAMA 2023!

Enflasyon farkı ise şu şekilde hesaplanmaktadır;

Enflasyon Farkı= Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı-Enflasyon Oranı sonucunda (-) negatif,

Enflasyon Farkı= Enflasyon Oranı-Maaş/Ücretlerdeki Artış Oranı sonucunda (+) çıkması pozitif sayı olması halinde, maaş vb. ücretlere "enflasyon farkı" şeklinde ilave bir artış yapılmaktadır.

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