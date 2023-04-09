TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK PDF! 2+1, 3+1 daire EMEKLİ, GENÇ, ENGELLİ...

İstanbul'da TOKİ heyecanı devam ediyor. Başakşehir, Esenler, Arnavutköy'de inşa edilecek 1+1, 2+1, 3+1 daireler için kua çekimleri 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle başladı. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında noter huzurunda çekilen kuralar TOKİ'nin Youtube hesabından canlı yayınlanıyor. Peki TOKİ Başakşehir, Esenler, Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Avrupa Yakası kura sonuçları ASİL- YEDEK isim listesi ne zaman yayımlanacak?