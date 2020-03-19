TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi sorgulama! 19 Mart TOKİ Arnavutköy çekiliş sonuçları asil yedek tüm liste!
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi 19 Mart çekilişinin ardından araştırılıyor. TOKİ Arnavutköy 3+1 kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. Saat 10:00 itibariyle başlayan kura çekiminde, ev sahibi olmaya hak kazanan kişiler belli oluyor. Arnavutköy asil yedek tüm isim listesi haberimizde yer alıyor. Arnavutköy ilçesinde 1125 3+1 konut inşa edilecek. Toplamda inşa edilecek konut sayısı 3750 olacak. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak 100 bin sosyal konut projesi kapsamında yüzbinlerce aile ev sahibi olma sevinci yaşayacak. İşte, TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi!
TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesi 3+1 konutları için araştırılıyor. 19 Mart TOKİ Arnavutköy kura çekiliş sonuçları isim isim tüm liste başvuru yapan onbinlerce aile tarafından sorgulanıyor. TOKİ tarafından İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde inşa edilecek konutlar için çekilişler devam ediyor. Dün 2+1 çekilişleri tamamlanmıştı. Bugün de saat 10:00'da başlayan çekilişle 3+1 ev sahipleri belli oluyor. Haberimizden TOKİ Arnavutköy kura sonuçları isim listesine ulaşabilir ve sonuçlarla ilgili son bilgileri öğrenebilirsiniz.