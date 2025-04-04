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TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardığını duyurdu. Açık artırma usulü ile yapılacak olan ihaleler 16-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışa sunulan arsalara sahip olmak isteyen yatırımcılara cazip ödeme kolaylıkları da sunuluyor.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:41 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:45
TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

TOKİ'den alınan bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.

TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.

TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

📍ÖNE ÇIKAN ARSA LOKASYONLARI NERELER?

Satışa sunulan arsalar arasında bazı dikkat çeken lokasyonlar şu şekilde:

Adana/Çukurova: Özel sağlık tesisi arsası

Ankara/Etimesgut & Yenimahalle: Konut ve küçük sanayi alanları

Antalya: Turizm ve ticaret alanları

Aydın/Didim: Turizm tercihli konut imarlı arsa

İstanbul/Başakşehir: Konut ve ticaret imarlı arsalar

İzmir/Aliağa: Sanayi ve depolama alanları

TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADE

TOKİ, satışa sunduğu arsalara sahip olmak isteyen yatırımcılara cazip ödeme kolaylıkları da sunuyor. O kolaylıklar şu şekilde;

%25 peşinatla 48 ay vade
%40 peşinatla 36 ay vade
Peşin alımlarda ise %15 indirim uygulanacak.

TOKİ 44 ilde 552 arsayı satışa çıkardı! Yüzde 25 peşinatla 48 ay vade imkanı

Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.