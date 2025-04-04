TOKİ'den alınan bilgiye göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Yalova'da bulunan, toplam muhammen bedeli 19 milyar 443 milyon 803 bin 12 lira olan yaklaşık 3 milyon 976 bin 625 metrekare büyüklüğündeki 552 arsa satılacak.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Açık artırma, 16 Nisan Çarşamba 10.30 ve 17 Nisan Perşembe 10.30 saatlerinde iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.
📍ÖNE ÇIKAN ARSA LOKASYONLARI NERELER?
Satışa sunulan arsalar arasında bazı dikkat çeken lokasyonlar şu şekilde:
Adana/Çukurova: Özel sağlık tesisi arsası
Ankara/Etimesgut & Yenimahalle: Konut ve küçük sanayi alanları
Antalya: Turizm ve ticaret alanları
Aydın/Didim: Turizm tercihli konut imarlı arsa
İstanbul/Başakşehir: Konut ve ticaret imarlı arsalar
İzmir/Aliağa: Sanayi ve depolama alanları
YÜZDE 25 PEŞİNAT 48 AY VADE
TOKİ, satışa sunduğu arsalara sahip olmak isteyen yatırımcılara cazip ödeme kolaylıkları da sunuyor. O kolaylıklar şu şekilde;
%25 peşinatla 48 ay vade
%40 peşinatla 36 ay vade
Peşin alımlarda ise %15 indirim uygulanacak.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adresinden ve "(212) 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.