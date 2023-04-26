Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Asil-Yedek sonuçları...

Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ arsa kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün gerçekleşecek kurada Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale illeri için sonuçlar belli olacak. Canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:51
TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ arsa kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün yapılacak kura çekiminde 4 il için sonuçlar belli olacak. Peki, 26 Nisan TOKİ arsa kura sonuçları açıklandı mı? Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ!

GALERİ DEVAM EDİYOR
TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ BURSA, BİLECİK, BALIKESİR, ÇANAKKALE ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

TOKİ Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale kura çekimi 26 Nisan Çarşamba günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI İZLE!

TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İZLE!

TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! Asil-Yedek sonuçları...

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI İZLE!

SON DAKİKA