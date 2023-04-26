Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil TOKİ arsa kura sonuçları İSİM LİSTESİ! TOKİ 26 Nisan ARSA KURA SONUÇLARI: Asil-Yedek sonuçları...
TOKİ arsa kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Bugün gerçekleşecek kurada Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale illeri için sonuçlar belli olacak. Canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, TOKİ Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale Müstakil arsa kura sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
26.04.2023 09:51 - Son Güncelleme: 26.04.2023 09:51
TOKİ BURSA, BİLECİK, BALIKESİR, ÇANAKKALE ARSA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
TOKİ Bilecik, Bursa, Balıkesir, Çanakkale kura çekimi 26 Nisan Çarşamba günü yapılıyor. TOKİ'nin Youtube hesabından canlı olarak yayınlanan kura çekiminin ardından çekiliş sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.