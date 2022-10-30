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Haberler Ekonomi TOGG'un rakipleri kimler? Yerli otomobil TOGG ÖTV'li ÖTV'siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023!

TOGG'un rakipleri kimler? Yerli otomobil TOGG ÖTV'li ÖTV'siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023!

TOGG, Gemlik tesisinin açılışı bugün yapılıyor. Yerli otomobil hakkında en çok merak edilen konu fiyat listesi oldu. Peki, C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023 ne kadar? Yerli otomobil TOGG ÖTV indirimli fiyat listesi 2023 açıklandı mı? TOGG'un rakipleri kimler? İşte ayrıntılar haberimizde!

takvim.com.tr
30.10.2022 10:26 - Son Güncelleme: 30.10.2022 10:27
Yerli otomobil TOGG ÖTV’li ÖTV’siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023! TOGG’un rakipleri kimler?

60 yıllık hayal gerçek oldu. Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçiyor. Yerli ve milli otomobil TOGG'un fabrika açılışı sırasında fiyat bilgileri hakkında açıklama geldi. Bu kapsamda C segmenti SUV araçlar ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023 ne kadar? Yerli otomobil TOGG ÖTV indirimli fiyat listesi 2023 açıklandı mı? TOGG'un rakipleri kimler? İşte merak edilenler haberimizde!

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Yerli otomobil TOGG ÖTV’li ÖTV’siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023! TOGG’un rakipleri kimler?

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Vatandaşlar en çok TOGG'un fiyatının ne olacağını merak ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank fiyatla ilgili sinyal verdi.

Yerli otomobil TOGG ÖTV’li ÖTV’siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023! TOGG’un rakipleri kimler?

Varank'ın "C segment SUV Türkiye'deki pazardan pay almak için uğraşacağız. Şu anda Türkiye'de C segmenti SUV benzinli ya da dizel araçlar hangi fiyat marjında satılıyorsa o fiyat marjından piyasaya girmek için hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Yerli otomobil TOGG ÖTV’li ÖTV’siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023! TOGG’un rakipleri kimler?

'FİYATI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ikinci araca talip olduğunu belirterek, "Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil TOGG ÖTV’li ÖTV’siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023! TOGG’un rakipleri kimler?

TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ'TAN FİYAT HAKKINDA AÇIKLAMA!

Açılışa saatler kala TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz." cevabını verdi.

Başkan Erdoğan, TOGG fiyatlarının Şubat'ta belli olacağını açıkladı. Ön satışların da Şubat'ta başlayacağını duyurdu.

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