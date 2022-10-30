TOGG'un rakipleri kimler? Yerli otomobil TOGG ÖTV'li ÖTV'siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023!
TOGG, Gemlik tesisinin açılışı bugün yapılıyor. Yerli otomobil hakkında en çok merak edilen konu fiyat listesi oldu. Peki, C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023 ne kadar? Yerli otomobil TOGG ÖTV indirimli fiyat listesi 2023 açıklandı mı? TOGG'un rakipleri kimler? İşte ayrıntılar haberimizde!
60 yıllık hayal gerçek oldu. Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçiyor. Yerli ve milli otomobil TOGG'un fabrika açılışı sırasında fiyat bilgileri hakkında açıklama geldi. Bu kapsamda C segmenti SUV araçlar ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023 ne kadar? Yerli otomobil TOGG ÖTV indirimli fiyat listesi 2023 açıklandı mı? TOGG'un rakipleri kimler? İşte merak edilenler haberimizde!
TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ'TAN FİYAT HAKKINDA AÇIKLAMA!
Açılışa saatler kala TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz." cevabını verdi.
Başkan Erdoğan, TOGG fiyatlarının Şubat'ta belli olacağını açıkladı. Ön satışların da Şubat'ta başlayacağını duyurdu.