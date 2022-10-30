TOGG'un rakipleri kimler? Yerli otomobil TOGG ÖTV'li ÖTV'siz fiyat listesi 2023! C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023!

60 yıllık hayal gerçek oldu. Yerli otomobil TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçiyor. Yerli ve milli otomobil TOGG'un fabrika açılışı sırasında fiyat bilgileri hakkında açıklama geldi. Bu kapsamda C segmenti SUV araçlar ve fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, C segmenti SUV araçlar ve fiyatları 2022-2023 ne kadar? Yerli otomobil TOGG ÖTV indirimli fiyat listesi 2023 açıklandı mı? TOGG'un rakipleri kimler? İşte merak edilenler haberimizde!