THY kabin ekipleri yeni üniformaları ile göz kamaştırdı

Değer, yeni kıyafetlerin tanıtımı yapıldığı andan itibaren birçok hava yolu görevlisinin üniformalar hakkında olumlu değerlendirmeler yaptığını, kırmızı ve gri üniforma renkleriyle diğer firmalar arasında fark edileceklerini sözlerine ekledi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise rakipsiz hizmet kalitelerinin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerinin şıklığı ve rahatlığının, sektörünün zirvesine yürüyen THY markası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.