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Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

Konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte vatandaşların gözü satılık evlerde. Faizlerin düşmesi fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da firmalardan veya sahibinden satılık ev fiyatlarını araştırmaya başladı. Konut faizlerinin düşmesiyle birlikte uzun vadenin avantajıyla kira öder gibi ev sahibi olunabiliyor. Peki İstanbul'da hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı satılık daireler İstanbul'un hangi ilçesinde! İşte faiz düşüşünü yatırım fırsatına çevirmek isteyenler için İstanbul'da satılık daire fiyatları...

06.08.2019 06:58 - Son Güncelleme: 06.08.2019 06:58
Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve enflasyondaki düşüşle birlikte bankalar konut kredi faizlerini düşürmeye başladı. Kamu bankaları liderliğinde başlayan düşük konut kredisi faizi yatırım yapacak olanların ilgisini çekmeye başladı. Uzun vade süresi nedeniyle kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı doğuyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'da ucuz satılık daireleri araştırıyor. Peki hangi ilçede satılık daire fiyatları ne kadar? İşte yatırım yapmak isteyenlere İstanbul'da satılık daire fiyatları...

Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

İŞTE İSTANBUL'DAKİ YATIRIMLIK EVLER
Arnavutköy

160 bin lira

Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

Avcılar

172 bin lira

Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

Bağcılar

220 bin lira

Sahibinden İstanbul'da satılık daire fiyatları! İstanbul'da sahibinden yatırımlık ucuz daireler

Bahçelievler

280 bin lira

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