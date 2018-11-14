The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı
Chirstie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan 19 karatlık The Pink Legacy (Pembe Miras) isimli Fancy Vivid Pink (Süslü Parlak Pembe) elmas yüzük rekor fiyata satıldı. Yüzüğün alıcısının ABD'li Harry Winston isimli mücevherat şirketi olduğu açıklandı.
14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:22:18
Güncelleme: 21:25:53
Kentte bir otelde 24 milyon İsviçre frangı açılış bedeliyle açık artırmaya sunulan "Süslü Parlak Pembe" yüzük, 44 milyon 500 bin İsviçre frangına alıcı buldu.
Christie's Müzayede Evi Asya Pasifik Başkanı François Curiel, satış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu pembe elmasın karat başı değeri bakımından "dünya rekoru" kırdığını söyledi.
Curiel, elmas yüzüğün şirketin şu ana kadar bir açık artırmada satışa çıkardığı "en büyük ve en iyi" Süslü Parlak Pembe elmas yüzük olduğu belirtti.
Satıştan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Curiel, yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı bilgisini paylaştı.
Curiel, satıştan birkaç saniye sonra şirketin "The Pink Legacy" ismindeki elmas yüzüğün ismini, "Winston Pink Legacy" olarak değiştirdiğini kaydetti.