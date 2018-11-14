The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Chirstie's Müzayede Evi'nde satışa çıkarılan 19 karatlık The Pink Legacy (Pembe Miras) isimli Fancy Vivid Pink (Süslü Parlak Pembe) elmas yüzük rekor fiyata satıldı. Yüzüğün alıcısının ABD'li Harry Winston isimli mücevherat şirketi olduğu açıklandı.

14 Kasım 2018 Çarşamba, 21:22:18 Güncelleme: 21:25:53
The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Kentte bir otelde 24 milyon İsviçre frangı açılış bedeliyle açık artırmaya sunulan "Süslü Parlak Pembe" yüzük, 44 milyon 500 bin İsviçre frangına alıcı buldu.

The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Christie's Müzayede Evi Asya Pasifik Başkanı François Curiel, satış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu pembe elmasın karat başı değeri bakımından "dünya rekoru" kırdığını söyledi.

The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Curiel, elmas yüzüğün şirketin şu ana kadar bir açık artırmada satışa çıkardığı "en büyük ve en iyi" Süslü Parlak Pembe elmas yüzük olduğu belirtti.

The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Satıştan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Curiel, yüzüğü ABD'li Harry Winston mücevherat şirketinin satın aldığı bilgisini paylaştı.

The Pink Legacy isimli elmas rekor fiyata satıldı

Curiel, satıştan birkaç saniye sonra şirketin "The Pink Legacy" ismindeki elmas yüzüğün ismini, "Winston Pink Legacy" olarak değiştirdiğini kaydetti.

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