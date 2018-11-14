Kıdem tazminatında neler değişecek? 2019 kıdem tazminatı reformu
Kıdem tazminatı reformu ile birlikte çalışanlar birçok yeni hakka kavuşacak. Milyonlarca çalışan 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içerisinde yer alan kıdem tazminatı ile gelecek yenilikleri merak ediyor. Çalışanlar gelen bu haber üzerine kıdem tazminatı kalkıyor mu? Kıdem tazminatı nasıl alınacak? Kıdem tazminatı kimlere verilecek? gibi sorulara cevap arıyor. İşte kıdem tazminatında yeni dönem ile ilgili detaylar...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 22:21:49
Güncelleme: 22:31:13
2019 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yeni yılda yeni düzenlemeleri beraberinde getirmeye hazırlanıyor. Her çalışanın belli bir süre çalıştıktan sonra elde ettiği kıdem tazminatı hakkında reforma gidiliyor.
Eskiden istifa eden işçilerin elde edemediği kıdem tazminatı hakkı herkese verilecek. Bir gün çalışan da istifa eden de kıdem tazminatı ödemesi alabilecek. Bireysel hesaba dayalı olacak olan kıdem tazminatı sistemi yeni yılda yürürlüğe girecek.
Her işçinin kolayca erişebileceği bireysel hesaba dayalı bu sistemle kıdem tazminatında yeni bir döneme adım atılacak. İşte, kıdem tazminatında yaşanacak reform tarzı değişikliğin detayları...
SADECE BİR GÜN ÇALIŞANA KIDEM TAZMİNATI
Resmi Gazete'de yayınlanan programla birlikte yeni bir döneme adım atılmış oldu. Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında bireysel hesaba dayalı kıdem tazminatının detayları verildi.
Yeni düzenleme ile birlikte her çalışan için ayrı bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Mevcut düzende bazı şartlara mukabil olan kıdem tazminatı yeni yılda her işçi için yatırılan bir ödenek olacak. 1 gün süre ile çalışan da istifa ederek kendi istediği ile işten ayrılan da kıdem tazminatı hakkına sahip olabilecek.