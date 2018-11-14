Kıdem tazminatında neler değişecek? 2019 kıdem tazminatı reformu

Yeni düzenleme ile birlikte her çalışan için ayrı bir kıdem tazminatı hesabı açılacak. Mevcut düzende bazı şartlara mukabil olan kıdem tazminatı yeni yılda her işçi için yatırılan bir ödenek olacak. 1 gün süre ile çalışan da istifa ederek kendi istediği ile işten ayrılan da kıdem tazminatı hakkına sahip olabilecek.