Nasıl erken emekli olabilirim? 8 Eylül 1999 öncesi ve 18 yaş altında sigortalı olanlar…
Milyonlarca çalışanın en büyük hayali erken emekli olabilmek. Erken emeklilik için izlenecek yol araştırılırken sigorta primlerinin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisinin olup olmadığı merak ediliyor. Peki nasıl erken emekli olunur?
Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle birlikte 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'nu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi.
Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul edilir bu da emekliliği öne çeker. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. Sabah'ta yer alan habere göre, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil edilir. Emeklilikte 18 yaş öncesi sigorta başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:
1- Sigorta primlerimin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğime bir etkisi var mı?
Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981, Eylül 1999 öncesi tarihi önem taşıyor. Sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğu tarihte başlayacağına yönelik hüküm 1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayan SSK'lıları etkilemiyor.
2- 18 yaş altı çalışmaların sigorta başlangıcı kabul edilmesine yönelik istisnalar neler?
Bu tarihte sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 81. maddesi geçerlidir. Buna göre çalışanlar 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan işe giriş tarihine göre kademeli sisteme tabidir. Bir diğer istisna da Nisan 1981 yılından önce girenler için geçerli. Başladıkları tarihte isterse 14 yaşında olsunlar sigortalılık başlangıç tarihi kabul edilir ve emeklilik buna göre hesaplanır.