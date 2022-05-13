Nasıl erken emekli olabilirim? 8 Eylül 1999 öncesi ve 18 yaş altında sigortalı olanlar…

Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul edilir bu da emekliliği öne çeker. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. Sabah'ta yer alan habere göre, 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil edilir. Emeklilikte 18 yaş öncesi sigorta başta olmak üzere merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle: