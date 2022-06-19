Temmuz'da emekliye 4.634 TL, Memura 9.016 TL maaş! 4A, 4B, 4C 2500, 3000 TL ve üstü maaş alanlar... Yüzde 40.75 zamda son viraj!

Emekli ve memurlar merakla Temmuz zammını bekliyor. Her geçen gün Temmuz zammına ilişkin yeni ipuçları geliyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 çıktı. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Şimdi sırada son veri kaldı ve her şey o veriyle birlikte belli olacak. Bu kapsamda gözler 4 Temmuz'a çevrildi. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli memur Temmuz zam oranı da netleşmiş olacak. Peki, kim ne kadar alacak? İşte emekli memur Temmuz zammı hesabı!