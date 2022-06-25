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Haberler Ekonomi 700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

Kamu işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yatırılacak. İşte tüm detaylar...

Çığıl Ön Yener
25.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.06.2022 06:58
700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

700 bin kamu işçisinin merakla beklediği ödeme takvimi belli oldu.

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700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

Her yıl 52 gün üzerinden ilave tediye (ikramiye) alan işçilerin yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin ödeme takvimi açıklandı.

700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar

HERKESE FARKLI
İşçilere her yıl 52 gün üzerinden ikramiye veriliyor.

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