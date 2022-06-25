700 bin işçiye ikramiye geliyor! 26 günlük ödeme takvimi açıklandı! En az 1550 TL... İşte maaşa göre alınacak tutar
Kamu işçilerinin merakla beklediği haber geldi. 26 günlük ilave tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yatırılacak. İşte tüm detaylar...
25.06.2022 06:58 - Son Güncelleme: 25.06.2022 06:58
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta yapılacak.