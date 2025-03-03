TEMMUZ ZAMMINA İKİNCİ VERİ! Memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak? TÜİK Şubat enflasyonunu açıkladı hesaplar değişti!

Bu yılın ilk ayında maaşları yüzde 11.54 artırılan memurlar ve memur emeklileri bir zammı da Temmuz ayında alacak. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında Temmuz'da maaşlara yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

ENFLASYON NE ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.03 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayı enflasyonu da yüzde 2,27 çıktı. Ocak-Şubat enflasyonu böylece yüzde 7,42 olarak gerçekleşti. Memurların enflasyon farkı alması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 6'yı aşması gerekiyordu.

FARK KESİNLEŞTİ 2 aylık verilerle bu oran aşıldı. Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağı kesinleşti. İki ayda yüzde 1,34 enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik Temmuz zammı da oluşan 2 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 6,41 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki 4 aylık enflasyon verisine göre bu oran daha da artacak.

MEMURA EN AZ 46.528 TL Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin yüzde 6'lık zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.54'e ulaşmış, en düşük memur maaşı 39 bin 205 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan 19 bin 617 liraya çıkmıştı. 2 ayda yüzde 6.41 çıkan orana göre Temmuz'da en düşük maaş memurlarda 46 bin 528 liraya, memur emeklilerinde 20 bin 875 liraya ulaşacak. Bu maaşlar önümüzdeki 4 ayda çıkacak enflasyon farkıyla daha da yükselecek.