Temmuz zammı alan memura emekliye enflasyon farkı! Şimdiden hesaplamalar başladı! 2000’den sonra emekli olanlar dikkat

Memur emeklilerine ise aybaşında normal maaşları 28 Temmuz'da da yüzde 41.7 oranından oluşan zam farkları ödendi. İşçiler için ise 2016 yılından bu yana ilk kez bir ara asgari ücret zammı yapıldı ve asgari ücret yüzde 30 artışla net 5500 TL oldu. Bu yeni maaşlarda 1 Ağustos itibariyle işçilere ödenecek.