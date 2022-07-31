Temmuz zammı alan memura emekliye enflasyon farkı! Şimdiden hesaplamalar başladı! 2000’den sonra emekli olanlar dikkat
Milyonlarca memur ve emekli Temmuz ayı zammını aldıktan hemen sonra Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminlerinin yüzde 60.4 olarak açıklayınca yeni hesaplamalar da başladı. Buna göre, 2000'den sonra emekli olanları yılsonu zammında yine farklı bir durum bekliyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı
Temmuz ayında 6 aylık enflasyon artışını alan emekliler ve memurlar için yılsonu hesaplamaları da başladı. Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon hedefinden yapılan hesaplamalara göre emeklilere ve memurlara yeni bir artış daha göründü.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42.35 artış alırken, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ile birlikte enflasyon farkı olarak yüzde 41.7 oranında artışlarını aldılar. SSK ve Bağ-Kur'lular zamlı maaşlarını alırken memurlar 8 Temmuz'da yeni maaşlarını almışlardı.
Memur emeklilerine ise aybaşında normal maaşları 28 Temmuz'da da yüzde 41.7 oranından oluşan zam farkları ödendi. İşçiler için ise 2016 yılından bu yana ilk kez bir ara asgari ücret zammı yapıldı ve asgari ücret yüzde 30 artışla net 5500 TL oldu. Bu yeni maaşlarda 1 Ağustos itibariyle işçilere ödenecek.