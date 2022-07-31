Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur’lu 2 dakikada ATM’den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...

Ağustosla birlikte promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor.Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. Şu anda tutar 7.500 TL'ye kadar yükseldi. İşte banka banka promosyon ödeme miktarı...