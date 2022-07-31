Emeklinin tek bir sözüyle 7.500 TL ödeme yapılacak! SSK, Bağkur'lu 2 dakikada ATM'den çekip alıyor! Yüzler güldü: Maaş alan 3 gün içinde...
Çoğu banka müşteri kazanmak için promosyonda kesenin ağzını açıyor. Son duyurulan promosyon miktarları emeklinin yüzünü güldürmeyi başaracak. Maaş tutarına göre ödemesi gerçekleştirilen promosyonda son olarak tutar 7.500 liraya kadar yükseldi. Bazı ek ödemelerle birlikte bu tutar daha da artıyor. İşte 2022 banka banka ödemelerde son durum...
31.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 31.07.2022 11:05
Ağustosla birlikte promosyon ücretlerini merak eden emekliler fırsatlardan halen yararlanabiliyor. Emekliye sunulan promosyon avantajları yenilendi. Bankalar maaşını taşıyan emekliler oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor.Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. Şu anda tutar 7.500 TL'ye kadar yükseldi. İşte banka banka promosyon ödeme miktarı...