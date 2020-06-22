Temmuz ayında dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur dul ve yetim aylığı zammı yüzde kaç olacak?

Buna göre temmuz ayında yüzde 25 hisse oranına göre en düşük ölüm aylığı 390 lirayı geçecek. En yüksek ölüm aylığı ise yüzde 75 hisseye 4 bin 500 lirayı geçecek. Bu maaşlara ek ödeme de dahil değil. Ölüm aylığından, vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.