Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut ve taşıt kredileri için yeni faiz oranlarını açıkladı. Uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye alacaklar. Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri içinse 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden başvuru yapılmaya başlandı. Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunacak. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlayacak

Kamu bankaları 12 ay geri ödemesiz, 180 ay vadeli konut kredisi kampanyasını başlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ev almak isteyen ve elinde küçük de olsa peşinatı olanlar arayışlarını sürdürüyor.