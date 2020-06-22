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Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

Tarihin en büyük ekonomik paketi ile konut kredi faizlerinin 0.64'e düşmesi ev almak isteyenlerin yüzünü güldürdü. Kamu bankalarının bu tarihi fırsatını kaçırmak istemeyen kişiler emlakçıların yolunu tuttu. Peki İstanbul'da ev fiyatları ne kadar? İşte İstanbul'da 120 bin liradan başlayan semt semt ev ilanları...

22.06.2020 09:36 - Son Güncelleme: 22.06.2020 09:36
Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank konut ve taşıt kredileri için yeni faiz oranlarını açıkladı. Uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye alacaklar. Taşıt kredileri için 5 Haziran, konut kredileri içinse 2 Haziran'dan itibaren banka şubelerinden başvuru yapılmaya başlandı. Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç kredisi faiz oranı ne kadar? Kamu bankaları 4 yeni kredi paketini devreye alıyor. Buna göre kamu bankaları sıfır konutlar için 15 yıla kadar ayılık yüzde 0.64 faizli kredi sunacak. İkinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı sağlayacak

Kamu bankaları 12 ay geri ödemesiz, 180 ay vadeli konut kredisi kampanyasını başlattı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ev almak isteyen ve elinde küçük de olsa peşinatı olanlar arayışlarını sürdürüyor.

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Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

İşte İstanbul'da bulunan en ucuz daireler…

(Not: Evler en fazla 10 yaşında, 1. Kat ve üstü, 2+1, krediye uygun şeklindedir)

Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

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Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

Avcılar 140 bin lira

Konut kredisi sonrası talep patlaması! İstanbul'da 120 bin TL'ye satılık ev! İşte en ucuz ev ilanları!

Bağcılar 260 bin lira

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