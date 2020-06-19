Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!
Temmuz ayı emekliler için zam ayı olduğu için büyük önem taşıyor. Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar veemeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
19.06.2020 08:22
- Son Güncelleme: 19.06.2020 08:22
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