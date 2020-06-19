Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.