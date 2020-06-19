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Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

Temmuz ayı emekliler için zam ayı olduğu için büyük önem taşıyor. Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar veemeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

19.06.2020 08:22 - Son Güncelleme: 19.06.2020 08:22
Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

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Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

Tabloda 25-30 hizmet yılına göre emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, mühendis, kaymakam olmak üzere bazı memur emeklilerinin temmuz zamlı maaşlarını göstermektedir.

Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine ocak-mayıs enflasyonuna göre yüzde 0.57'lik enflasyon farkı eklenerek temmuz zamlı maaşlar hesaplanmıştır.

Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!

İşte kuruş kuruş Temmuz ayı maaşınız...

Temmuz 2020 SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne kadar olacak? İşte zamlı emekli maaşları!
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