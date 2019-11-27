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Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

Altın fiyatları son dakika... Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında yatay seyir sürüyor. Piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret gelişmeleri takip edilirken, TCMB'nin 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı bekleniyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Kasım canlı altın fiyatları...

27.11.2019 07:36 - Son Güncelleme: 27.11.2019 07:36
Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını 1792 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,04 düşüşle 269 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Kasım canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

GRAM ALTIN FİYATI

27 Kasım Çarşamba günü gram altın 270,88 liradan alınırken, 270,96 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

ÇEYREK ALTIN FİYATI

27 Kasım Çarşamba çeyrek altın 431,09 liradan alınırken, 440,87 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

YARIM ALTIN FİYATI

27 Kasım Çarşamba yarım altın 859,49 liradan alınırken, 881,73 liradan satılıyor.

Altın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 27 Kasım

TAM ALTIN FİYATI

27 Kasım Çarşamba tam altın 1.778,26 liradan alınırken, 1.822,79 liradan satılıyor.

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