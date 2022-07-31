Tek kalemde PTT'den ödeniyor! 600 TL'ye kadar alabilirsiniz! Tavan miktarı 12 bin 454 TL oldu! İşte e-Devlet başvuru şartları...
Devlet tarafından vatandaşlara destek olmak amacıyla pek çok destek ödemesi sağlanıyor. Bu bağlamda verilen desteklerden birisi olan doğum parası için başvurular sürüyor. Doğum yardımı için 300, 400 ve 600 TL ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvuru şartları bu konuda merak konusu. Doğum yardımı, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik verilen destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden veriliyor. İşte 2022 doğum parası ödemesi...
31.07.2022 14:14 - Son Güncelleme: 31.07.2022 14:15
Tek kalemde PTT'den ödeniyor! e-Devlet doğum yardımı başvuru şartları çocuk bekleyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından vatandaşa destek amacıyla pek çok ödeme yapılıyor. Doğum yardımı için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor. İşte konu hakkında detaylar...
İkiz ve üçüz olunca bu süreye 2 hafta daha katılıyor.
Para, annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına doğum izni bittikten sonra yatıyor.