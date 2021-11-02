TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

3 ay erteleme kampanyası 5.001-50.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 30 Eylül 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.