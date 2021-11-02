TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

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Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını ve kampanyalarını araştırıyor. Bu anlamda İNG bank yeni bir kampanya duyurdu. 3 ay ertelemeli olarak verilen kredi 1,35 faiz oranlarıyla sunuluyor. Kredi kampanyamız mevcut ING müşterilerine, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olur ve dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
02.11.2021 10:55
- Son Güncelleme: 02.11.2021 10:55
Ekonomik sorun çeken ve nakit paraya gereksinimi olan vatandaşlar doğrultusundan bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. İNG bank kampanyasının detayları duyuruldu. Banka, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bildirimde maaş müşterilerine özel avantajlı faiz oranlarıyla gereksinim kredisi fırsatı sunduğunu duyurdu. İhtiyaç kredisini çeken bireylerin kredisini 3 aya kadar erteleme olanağı bulunduğu belirtildi.