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Haberler Ekonomi TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını ve kampanyalarını araştırıyor. Bu anlamda İNG bank yeni bir kampanya duyurdu. 3 ay ertelemeli olarak verilen kredi 1,35 faiz oranlarıyla sunuluyor. Kredi kampanyamız mevcut ING müşterilerine, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olur ve dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır. Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.

takvim.com.tr
02.11.2021 10:55 - Son Güncelleme: 02.11.2021 10:55
TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

Ekonomik sorun çeken ve nakit paraya gereksinimi olan vatandaşlar doğrultusundan bankaların kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. İNG bank kampanyasının detayları duyuruldu. Banka, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bildirimde maaş müşterilerine özel avantajlı faiz oranlarıyla gereksinim kredisi fırsatı sunduğunu duyurdu. İhtiyaç kredisini çeken bireylerin kredisini 3 aya kadar erteleme olanağı bulunduğu belirtildi.

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TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

Kredi kampanyamız mevcut ING müşterilerine, 3-36 ay vadeler arasında geçerli olur ve dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.

TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

Kredi kampanyamızın aylık akdi faiz oranı %1,59 ile %2,59 arasındadır, ödeme performansınıza göre değişiklik gösterir.
Müşterimizseniz, ing.com.tr "Hemen Başvur" adımından, İnternet Şubesi'nden ve ING Mobil'den kredinizi anında kullanabilirsiniz.

TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

Müşterimiz değilseniz, kredi başvuru formunu tamamlamanızın ardından ING Mobil'den müşteri temsilcimiz ile görüşerek kimliğinizi teyit edebilir ve kredinizi kullanabilirsiniz. Bu işlem için yeni kimlik kartınızın ve NFC özellikli telefonunuzun bulunması gerekir.

TC kimlik numaranızla anında hesabınıza yatıyor! Yüzlerce lira para alabilirsiniz!

3 ay erteleme kampanyası 5.001-50.000 TL arasındaki tutarlar için ve 36 ay vadeye kadar uygulanır. 36 ay seçeneğinde 3 ay erteleme ile 33 ay vade üzerinden ödeme planı oluşturulur. Bu kampanyadan, 30 Eylül 2021'e kadar yararlanabilirsiniz.

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