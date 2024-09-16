Tazminat hesabı 7'den 70'e değişiyor! 1 3 5 10 15 yıl çalışan ne alacak? Asgari ücretliye ne kadar ödenecek?

1 Çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem tazminatı, işten ayrılma veya emeklilik durumunda çalışanlara sağlanan toplu ödeme imkanı sunuyor. Özel sektör çalışanları için büyük önem taşıyan bu ödeme, çalışanın son aldığı brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak kıdem tazminatının doğru ve tam hesaplanması kadar, işten ayrılma tarihinin de yüksek ödeme alma konusunda belirleyici bir rolü bulunuyor. İşte kıdem tazminatına dair en çok merak edilen soruların yanıtları...

2 NASIL HESAPLANIYOR?

Kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlar ile emeklilik, askerlik, kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi sebeplerle işten çıkanlar işyerinde en az 1 yıllık çalışmaları varsa kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tazminat çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Brüt ücrete, yıl içinde alınan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor, kıdem tazminatı tutarı ortaya çıkıyor. Ödenecek kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.