Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Taşıt kredisi faizlerinde yenilikler başlıyor. TEB, Ziraat Bankası ve Halkbank, 150.000 TL'lik 48 ay vadeli 2. el araç kredileri için yeni faiz oranları belirledi. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bankaların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Peki taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri…