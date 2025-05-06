Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Taşıt kredisi faizlerinde yenilikler başlıyor. TEB, Ziraat Bankası ve Halkbank, 150.000 TL'lik 48 ay vadeli 2. el araç kredileri için yeni faiz oranları belirledi. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bankaların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Peki taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri…
İkinci el araç almayı planlayanlar için bankalar güncel taşıt kredisi seçeneklerini sundu. 150.000 TL'lik 48 ay vadeli taşıt kredileri ⤵
Akbank
Akbank, %3,59 faiz oranıyla aylık 7.883,25 TL taksit ve toplam 379.258 TL ödeme sunuyor.
Garanti BBVA
Garanti BBVA %4,09 faizle aylık 8.699,19 TL taksit ve toplam 418.311 TL ödeme imkanı sağlıyor.
Türkiye Finans
Türkiye Finans: %3,99 kar payı oranıyla, aylık 8.533,79 TL taksit ve toplam 410.371 TL ödeme.
VakıfBank
VakıfBank: %3,49 faiz oranıyla en uygun tekliflerden biri, aylık taksit 7.723,52 TL, toplam ödeme 371.478 TL.
Ziraat Katılım
Ziraat Katılım: %4,29 kâr payı ile aylık 9.033,09 TL taksit, toplam ödeme 434.338 TL.
Halkbank
Halkbank: %5,15 faizle, aylık 10.511,02 TL taksit, toplam ödeme 505.278 TL.
Not: Faiz oranları ve ödeme planlarıyla ilgili detayları öğrenmek ve size en uygun taşıt kredisi seçeneklerini keşfetmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, AA)