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Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Taşıt kredisi faizlerinde önemli değişiklikler yaşanıyor. TEB, Ziraat Bankası ve Halkbank, 150.000 TL'lik taşıt kredisi için yeni faiz oranlarını açıkladı. Özellikle 48 ay vadeli 2. el araç alımları için sunulan kredi seçenekleri, araç sahipliği hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. İşte taşıt kredisi aylık taksitleri…

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Giriş Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:12 Güncelleme Tarihi :06 Mayıs 2025 , 10:12
Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Taşıt kredisi faizlerinde yenilikler başlıyor. TEB, Ziraat Bankası ve Halkbank, 150.000 TL'lik 48 ay vadeli 2. el araç kredileri için yeni faiz oranları belirledi. Ayrıntılı bilgi ve başvuru için bankaların web sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Peki taşıt kredisi faiz oranı ne kadar? İşte banka banka kredi faizleri…

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

İkinci el araç almayı planlayanlar için bankalar güncel taşıt kredisi seçeneklerini sundu. 150.000 TL'lik 48 ay vadeli taşıt kredileri ⤵

Akbank

Akbank, %3,59 faiz oranıyla aylık 7.883,25 TL taksit ve toplam 379.258 TL ödeme sunuyor.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Garanti BBVA

Garanti BBVA %4,09 faizle aylık 8.699,19 TL taksit ve toplam 418.311 TL ödeme imkanı sağlıyor.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

TEB

TEB: %3,89 faiz oranıyla, aylık 8.369,47 TL taksit ve toplam 402.484 TL ödeme.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

İş Bankası

İş Bankası: %3,90 faizle, aylık 8.385,85 TL taksit ve toplam 403.270 TL ödeme.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Türkiye Finans

Türkiye Finans: %3,99 kar payı oranıyla, aylık 8.533,79 TL taksit ve toplam 410.371 TL ödeme.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

VakıfBank

VakıfBank: %3,49 faiz oranıyla en uygun tekliflerden biri, aylık taksit 7.723,52 TL, toplam ödeme 371.478 TL.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Ziraat Katılım

Ziraat Katılım: %4,29 kâr payı ile aylık 9.033,09 TL taksit, toplam ödeme 434.338 TL.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

QNB Finansbank

QNB Finansbank: %4,34 faizle aylık taksit 9.117,19 TL, toplam 438.375 TL ödeme.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası: %4,79 faiz oranıyla, aylık 9.884,61 TL taksit, toplam ödeme 475.211 TL.

Taşıt kredisi faizleri sil baştan! TEB, Ziraat Bankası, Halkbank 150.000 TL taşıt kredisi taksitleri

Halkbank

Halkbank: %5,15 faizle, aylık 10.511,02 TL taksit, toplam ödeme 505.278 TL.

Not: Faiz oranları ve ödeme planlarıyla ilgili detayları öğrenmek ve size en uygun taşıt kredisi seçeneklerini keşfetmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv, AA)