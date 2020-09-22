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Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor. Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı. İşte taşıt kredi faizleri...

22.09.2020 09:14 - Son Güncelleme: 22.09.2020 09:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





