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Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor. Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı. İşte taşıt kredi faizleri...

22.09.2020 09:14 - Son Güncelleme: 22.09.2020 09:20
Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.

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Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.

Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

İşte Hürriyet'in haberine göre taşıt kredi faizleri

ING Bank

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.17

Kredi taksiti: 1778 lira

Toplam ödeme: 64.301 lira

Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Yapı Kredi

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.28

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 65.751 lira

Taşıt kredisi faiz oranları değişti! Otomobil satın almak isteyenler dikkat

Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 50.000 lira

Kredi vadesi: 36 ay

Faiz oranı: 1.30

Kredi taksiti: 1818 lira

Toplam ödeme: 66.012 lira

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