Taşeron, TYP, Belediye şirket işçisine talepler iletildi! 1.1 milyona kadro talihi konacak! 3'lü fırsat geliyor! Kıdem, yüksek maaş...
Taşerona kadro için harekete geçiliyor. 100 bini aşkın kişinin kadroya geçişi için yeni adımlar atılacak. Yeni dönemde kamu işçilerine yönelik de reform niteliğinde yeni düzenlemeler gelecek. Peki, taşeron işçiler ne zaman kadroya geçecek? İşte detaylar...
02.06.2023 09:24 - Son Güncelleme: 02.06.2023 09:24
Taşerona kadro verilmesine yönelik araştırmalar seçim sonrası hız kazandı. TBMM gündeminde taşeron işçilerin kadroya geçmesi için çalışmalar hız kazandı. 1 milyon işçiye daha öncesinde kadro verildiğini ve bu düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanamadığını söyleyen Bakan Bilgin, "90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." demişti. Peki, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek? TYP, belediye şirket işçilerine kadro verilecek mi? İşte merak edilenler...