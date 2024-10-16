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Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste | Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! Zeytinyağı yerine tohum yağı | Sabri Akın Onay Ticaret yeni listede de var

Tarım ve Orman Bakanlığı 16 Ekim tarihli yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Yeni listedeki markalar sızma zeytin yağı diye vatandaşa tohum yağı yedirmiş. Farklı isimlerle kurduğu markalarla hileli zeytinyağı üreterek vatandaşın sağlığıyla oynayan Sabri Akın'ın sahibi olduğu Onay Ticaret yeni listede de yer aldı. Köfteye tavuk derisi, kebaba kalp, domuz eti, tek tırnaklı eti, pul bibere gıda boyası... İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar tam liste...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 15:23 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:05
Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste | Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! Zeytinyağı yerine tohum yağı | Sabri Akın Onay Ticaret yeni listede de var

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 Ekim'den bu yana vatandaşın sağlığını hiçe sayanları ifşalamaya devam ediyor.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste | Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! Zeytinyağı yerine tohum yağı | Sabri Akın Onay Ticaret yeni listede de var

"güvenilirgida.tarim.gov.tr"den hemen hemen her gün yeni bir liste açıklanıyor.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste | Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! Zeytinyağı yerine tohum yağı | Sabri Akın Onay Ticaret yeni listede de var

16 Ekim 2024 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde başı sızma zeytinyağları çekiyor.

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