Taklit ve tağşiş yapan firmalar yeni liste | Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti! Zeytinyağı yerine tohum yağı | Sabri Akın Onay Ticaret yeni listede de var
Tarım ve Orman Bakanlığı 16 Ekim tarihli yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı. Yeni listedeki markalar sızma zeytin yağı diye vatandaşa tohum yağı yedirmiş. Farklı isimlerle kurduğu markalarla hileli zeytinyağı üreterek vatandaşın sağlığıyla oynayan Sabri Akın'ın sahibi olduğu Onay Ticaret yeni listede de yer aldı. Köfteye tavuk derisi, kebaba kalp, domuz eti, tek tırnaklı eti, pul bibere gıda boyası... İşte taklit ve tağşiş yapan firmalar tam liste...
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 15:23Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:05