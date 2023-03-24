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Haberler Ekonomi Tarım Kredi hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! 900 ürün: Yağ, çay...

Tarım Kredi hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! 900 ürün: Yağ, çay...

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 900 üründe fiyatları sabitledi. Buna göre Ramazan ayı boyunca temel gıda ve temizlik ürünlerinde fiyatlar değişmeyecek. Peki Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde ayçiçek yağı, pirinç, nohut, fasulye, mercimek, salça, zeytin, çay, şeker ne kadar kaç TL? Tarım Kredi'de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri 24-29 Mart fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünleri...

24.03.2023 13:18 - Son Güncelleme: 24.03.2023 13:24
Tarım Kredi’de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! Ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi merak ediliyor. Yapılan açıklama sonrası fiyatı sabitlenen 900 ürünün yer aldığı fiyat listesi sıkça araştırılmaya başlandı. İşte fiyatı sabitlenen ürünler: 24-29 Mart 2023 Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel ürünler kataloğu...

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Tarım Kredi’de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! Ayçiçek yağı...

900 ÜRÜNDE FİYATLAR SABİTLENDİ!

Son dakika... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz.

Tarım Kredi’de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! Ayçiçek yağı...

Düzenlenecek kampanya ile marketlerimizde satışı devam eden pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker, ESK'ya ait et ürünleri gibi temel gıda ürünleri ile deterjan, sabun çeşitleri, peçete ve kâğıt havlu gibi temizlik ürünlerini içeren yaklaşık 900 ürün çeşidinde Ramazan ayı boyunca Fiyat artırımı yapılmayacaktır.

Tarım Kredi’de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! Ayçiçek yağı...

Tarım Kredi Grubu geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde çiftçilerimizin ve tüketicilerimizin yanında yer almaya devam edecektir."

Tarım Kredi’de hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! Ayçiçek yağı...

TARIM KREDİ 24-29 MART 2023 FİYAT LİSTESİ!

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