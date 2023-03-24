Tarım Kredi hangi ürünlerin fiyatı sabitlendi? Kooperatif marketleri Ramazan ayı fiyatı sabitlenen ürünler LİSTESİ! 24-29 Mart 2023! 900 ürün: Yağ, çay...

900 ÜRÜNDE FİYATLAR SABİTLENDİ!

Son dakika... Tarım Kredi Kooperatif Marketleri tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Tarım Kredi Kooperatif Market olarak toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığı, bolluk ve bereket ayı olan Ramazan'da vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Temel Gıda ve Temizlik ürünlerinde fiyatlarımızı sabitliyoruz.