Tarım Kredi Market'te peynir indirimi başladı! 75 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda! Kooperatif Market 16-18 Ekim kataloğu...
Tarım Kredi Market, yeni kampanyasıyla peynir çeşitlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. 75 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alan peynirler, 16-18 Ekim tarihleri arasında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Farklı peynir çeşitlerinde yapılan bu indirim, özellikle kahvaltı sofralarına lezzet katmayı hedefliyor. Kooperatif Market'in kampanyası, uygun fiyatlarla kaliteli ürün arayanlar için dikkat çekiyor.
takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:54Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:54