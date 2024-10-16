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Tarım Kredi Market'te peynir indirimi başladı! 75 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda! Kooperatif Market 16-18 Ekim kataloğu...

Tarım Kredi Market, yeni kampanyasıyla peynir çeşitlerinde büyük indirim fırsatları sunuyor. 75 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda yerini alan peynirler, 16-18 Ekim tarihleri arasında tüketicilerin beğenisine sunulacak. Farklı peynir çeşitlerinde yapılan bu indirim, özellikle kahvaltı sofralarına lezzet katmayı hedefliyor. Kooperatif Market'in kampanyası, uygun fiyatlarla kaliteli ürün arayanlar için dikkat çekiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 16:54
Tarım Kredi Market’te peynir indirimi başladı! 75 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda! Kooperatif Market 16-18 Ekim kataloğu...

Kooperatif Market'in 16-18 Ekim tarihlerine özel indirim kataloğu açıklandı. Katalogda dikkat çeken ürünler arasında peynir çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte detaylar...

Tarım Kredi Market’te peynir indirimi başladı! 75 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda! Kooperatif Market 16-18 Ekim kataloğu...

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İNDİRİMLERİ

  • TK Tam Yağlı Külürlü Beyaz Peynir – 75,00 TL (500 g)
  • TK Labne – 59,50 TL (400 g)
  • TK Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Peynir – 155,00 TL (525 g)
  • TK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri – 115,00 TL (300 g)
  • TK Eski Kaşar Peyniri – 119,00 TL (350 g)
  • TK Yağlı Yoğurt – 97,50 TL (3 kg)
  • TK Taze Kaşar Peyniri – 109,90 TL (400 g)
  • Tarsüt Tam Yağlı Tost Peyniri – 145,00 TL (700 g)

Tarım Kredi Market’te peynir indirimi başladı! 75 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda! Kooperatif Market 16-18 Ekim kataloğu...

ATIŞTIRMALIK ÜRÜNLER VE İÇECEKLER

  • TK Kremalı Gofret Çeşitleri – 18,90 TL
  • TK Marshmallow Sandviç Kek – 26,90 TL (180 g)
  • Ülker İkram Bisküvi Çeşitleri – 29,90 TL
  • TK Türk Kahvesi – 29,90 TL (100 g)
  • Tadelle Fındık Dolgulu Çikolata – 49,90 TL (300 g)
  • TK Aromalı Şerbet Çeşitleri – 18,90 TL (1 L)

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