2025’e hazırlık başladı! Altın, dolar ve borsa nasıl ilerleyecek? Hangisine yatırım yapmalı? İslam Memiş açıkladı

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE FAİZ KARARLARI

Herkese iyi akşamlar! Bu hafta piyasaların sakin seyrettiğini görüyoruz. Karamsar olmaya gerek yok. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararlarını açıklayacak. AMB'nin 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, TCMB'nin faizlerde değişiklik yapmayacağı öngörülüyor. Ancak yıl sonuna kadar TCMB'nin faiz indirimi yapıp yapmayacağı tartışmaları yoğunlaşacak. Haziran'dan bu yana yılın son çeyreğinde iki kez, toplamda 500 baz puanlık indirim bekleniyor. TCMB'nin toplantı tutanakları, piyasaların yol haritasını belirleyecek. Yabancı yatırımcılar, faiz indirimlerinin Ocak'ta başlayacağını düşünüyor. Ancak Türkiye'deki ekonomik koşulları göz önünde bulundurursak, yıl sonuna kadar bir kez daha indirim beklenebilir.