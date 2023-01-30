Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde indirimler sona eriyor! Kaçıran başını taşlara vurur! 31 Ocak 2023'e kadar Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde kampanya sona eriyor. 31 Ocak 2023 tarihine kadar geçerli indirimler vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Peki hangi ürünler indirimde? Ayçiçek yağı litresi ne kadar, kaç TL? İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Ocak ayının son indirimli ürünler listesi: Çay, tuvalet kağıdı, un, tavuk...
30.01.2023 19:20 - Son Güncelleme: 30.01.2023 19:20
TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ GÜNCEL AKTÜEL KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimlerinde yarın son gün! Temel ihtiyaç ürünlerinde düzenli olarak kampanyalarını duyuran zincir marketleri 13-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyayı geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Kampanya halen devam ederken henüz alışverişe çıkmayan vatandaşlar hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023'e kadar geçerli indirimler...
İNDİRİMİN BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!
Salı günü sona erecek Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimleri şöyle: