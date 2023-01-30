Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirimler sona eriyor! Kaçıran başını taşlara vurur! 31 Ocak 2023’e kadar Ayçiçek yağı, tuvalet kağıdı...

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKETLERİ GÜNCEL AKTÜEL KATALOĞU! Tarım Kredi Kooperatif marketleri indirimlerinde yarın son gün! Temel ihtiyaç ürünlerinde düzenli olarak kampanyalarını duyuran zincir marketleri 13-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak kampanyayı geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Kampanya halen devam ederken henüz alışverişe çıkmayan vatandaşlar hangi ürünlerin indirimde olduğunu araştırıyor. İşte 31 Ocak 2023'e kadar geçerli indirimler...