Tarım Kredi- A101- BİM hepsi birleşti! Haftaya bomba gibi giriş yapan 3 market dev kampanya başlattı! 100’ün üzerinde ürün indirimde! Saat 21:00’a kadar...

BİM, Tarım Kredi Kooperatif marketleri ve A101'de 31 Ocak 2023 (bugün) katalogdaki tüm ürünler indirimden satılacak. Vatandaşlara duyuru yapıldı. Tarım Kredi- A101- BİM hepsi birleşti. Yeni indirimlerini duyuran 3 market dev kampanyaya imza attı. Saat 21:00'a kadar 3 marketten birine giden ürünleri katalogdaki fiyatıyla alacak. İşte Tarım Kredi- A101- BİM güncel aktüel kataloğu...