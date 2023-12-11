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Tarım Kredi 12-15 Aralık 2023 fiyat listesi yayımlandı! Balık severlere indirim yağdı! 160 TL altında ürünler: Somon 109 TL, levrek 152 TL...

Tarım Kredi Marketleri, 12-15 Aralık kataloğunu yayımladı. Tüketicilere her ay avantajlı alışveriş fırsatlarını sunan zincir marketleri yeni indirimli ürünlerini duyurdu. Buna göre 15 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli indirimler arasında zeytinyağı, garnitür konservesi, biberiye turşusu, ayçiçek yağlı tonbalığı, bütün piliç, kasap sucuk, soyulmuş sosis, levrek, bohça mantı yer alıyor. İşte yeni Tarım Kredi indirimleri...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 11:34 Güncelleme 12 Aralık 2023, 09:55
Tarım Kredi 12-15 Aralık 2023 fiyat listesi yayımlandı! Balık severlere indirim yağdı! 160 TL altında ürünler: Somon 109 TL, levrek 152 TL... 1

Balık severler buraya! Tarım Kredi marketlerinde bu hafta levrek ve somon satılıyor. 12-15 Aralık 2023 Tarım Kredi fiyat listesi çıktı. 160 TL altında satılıyor! Alışverişe çıkmaya hazırlanan vatandaşlar öncelikle Tarım Kredi aktüel ürünlerine göz atmak istiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte indirime giren ürünler tam liste.

Tarım Kredi 12-15 Aralık 2023 fiyat listesi yayımlandı! Balık severlere indirim yağdı! 160 TL altında ürünler: Somon 109 TL, levrek 152 TL... 2

TARIM KREDİ 12-15 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tarım Kredi 12-15 Aralık 2023 fiyat listesi yayımlandı! Balık severlere indirim yağdı! 160 TL altında ürünler: Somon 109 TL, levrek 152 TL... 3

TARIM KREDİ 12-15 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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