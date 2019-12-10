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Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

Ticaret Bakanlığı, son dönemde maketten ev satışında yaşanan mağduriyetleri önlemek için harekete geçti. 8 maddelik çözüm paketi oluşturan Bakanlık, Meclis'teki komisyona sundu. İşte o maddeler...

10.12.2019 09:33 - Son Güncelleme: 10.12.2019 09:33
Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

Ticaret Bakanlığı, TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu'na sekiz maddelik çözüm paketi sundu. Halk arasında maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli satışlar konusunda Ticaret Bakanlığı, Meclis'e gönderdiği raporda, "tecrübesi ve sermayesi olmayan firmaların inşaat yapması engellenmeli" dedi.

Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

Kat irtifakı tesis edilmeden ön ödemeli satışların engellenmesini öneren Ticaret Bakanlığı, bina tamamlama sigortasının da zorunlu hale gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Yabancıya satışlarda da sorunlar yaşandığına vurgu yapan bakanlık, yabancıya satışın uluslararası fuarlarda teminatsız yapılmamasını ve büyükelçilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

Ticaret Bakanlığı'nın, TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu'na gönderdiği sekiz maddelik çözüm paketini içeren rapor özetle şöyle:

Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

1 - TEK SİSTEM:
Tapu müdürlükleri ve noterlikler arasında kurulacak tek bir sistem üzerinden ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin yapısına ve işleyişine (cayma hakkı, sözleşmeden dönme hakkı, 36 aylık yasal teslim süresi, resmi şekil şartı, teminat vb.) uygun bir sistem oluşturulmalı.

Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

2 - KAT İRTİFAKI TESİSİ:
Satıcı lehine kat irtifakı tesis edilmeksizin ön ödemeli konut satışına başlanması engellenmeli.

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