Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu
Ticaret Bakanlığı, son dönemde maketten ev satışında yaşanan mağduriyetleri önlemek için harekete geçti. 8 maddelik çözüm paketi oluşturan Bakanlık, Meclis'teki komisyona sundu. İşte o maddeler...
Ticaret Bakanlığı, TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu'na sekiz maddelik çözüm paketi sundu. Halk arasında maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli satışlar konusunda Ticaret Bakanlığı, Meclis'e gönderdiği raporda, "tecrübesi ve sermayesi olmayan firmaların inşaat yapması engellenmeli" dedi.
Kat irtifakı tesis edilmeden ön ödemeli satışların engellenmesini öneren Ticaret Bakanlığı, bina tamamlama sigortasının da zorunlu hale gelmesi gerektiğine dikkati çekti. Yabancıya satışlarda da sorunlar yaşandığına vurgu yapan bakanlık, yabancıya satışın uluslararası fuarlarda teminatsız yapılmamasını ve büyükelçilerin bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.