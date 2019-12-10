Artık konut alıp satarken zorunlu olacak! Meclis'e sunuldu

Ticaret Bakanlığı, TBMM Maketten Ev Satışlarını Araştırma Alt Komisyonu'na sekiz maddelik çözüm paketi sundu. Halk arasında maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli satışlar konusunda Ticaret Bakanlığı, Meclis'e gönderdiği raporda, "tecrübesi ve sermayesi olmayan firmaların inşaat yapması engellenmeli" dedi.