Tapuda dolandırılmamak için bunlara dikkat! İşlemleri hızlandırma vaadine inanmayın: Şifre ve belge paylaşmayın...

E linde nakit parası ya da altın, döviz gibi yatırımları bulunanlar son dönemde fiyatları yüzde 25 oranında düşen konut piyasasına yatırım yapmaya başlarken, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de tapu müdürlüklerinde ortaya çıkan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tapu müdürlüklerinde yaşanan hareketliliği fırsata çevirerek vatandaşı dolandırmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşın dikkat etmesi gereken hususlar sıralandı.

Ayrıca yetkili olmayan kişilerce evini satmak isteyen kişilere ait şifre, belge ve bilgilerin ele geçirilmesi dolandırıcılık riskini artırıyor. Bu sebeple kişiye özel olan e-Devlet ve Web-Tapu şifresinin kimseyle paylaşılmaması gerekiyor. İşlem başvurusu, iş takibi gibi nedenler ile şifre isteyen kişilere şifrenin verilmemesi önem arz ediyor.

3

BİLGİLERİ VERMEYİN

Şifrenin verileceği kişiler pek çok kişisel bilgiye ulaşabileceği gibi vatandaşın adına işlem de yapabiliyor. Genel Müdürlük, "Tapu müdürlük personeli de dahil olmak üzere hiç kimse sizden kişisel bilgi istemez, şifrenizi soramaz. Sizden kişisel bilgilerinizi veya e-Devlet Şifrenizi yardımcı olmak için telefon, e-posta gibi yollar ile isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, bilgilerinizi vermeyiniz" uyarısında bulundu.