RAMAZAN İMSAKİYE
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Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tam kapanma kararı bugün akşam saat 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili 81 ilin Valiliği'ne genelge gönderdi. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahına kadar tam kapanma uygulanacak. Söz konusu tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak. İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri...

29.04.2021 10:12 - Son Güncelleme: 29.04.2021 10:34
Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçileceğinin duyurusunu yapmıştı.

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Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

Tam kapanmanın detayları vatandaşlar tarafından araştırılırken, İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge ile ilgili tüm detaylar geldi. Yeni genelgede, kamuda çalışanlar için uzaktan çalışma dönemi başlatıldı.

Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

Kamu kurum ve kuruluşları hizmetin aksamaması için asgari personel seviyesi toplam personel sayısının % 50'sini aşmayacak ölçüde şekilde uzaktan veya dönüşümlü olarak görev alacak memurlar belirleyecek.

Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF KAMU GÖREVLİLERİ

1. TBMM üyeleri ve çalışanları,

2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dâhil),

Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!

3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,