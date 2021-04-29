Tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak! İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri!
Kabine Toplantısı'nın ardından alınan tam kapanma kararı bugün akşam saat 19.00'da başlıyor. İçişleri Bakanlığı tam kapanma ile ilgili 81 ilin Valiliği'ne genelge gönderdi. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabahına kadar tam kapanma uygulanacak. Söz konusu tam kapanmada kamu görevlilerinin yüzde 50'si çalışacak. İşte kısıtlamadan muaf olacak kamu görevlileri...
29.04.2021 10:12
- Son Güncelleme: 29.04.2021 10:34