Süte zam gelecek mi? 🐄 MART 2022 SÜT FİYATLARI: A101-BİM-ŞOK-Migros 1 LT süt kaç TL oldu? 1 LT Pınar, Torku, Birşah, İçim, Yörükoğlu GÜNCEL süt fiyatları!
Süte zam geldi mi? Sorusu arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Ayçiğçek yağının ardından bu kez gündemde süt fiyatları konuşuluyor. Bilindiği üzere Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte ayçiçek yağı tedariğinde sorun yaşanacağı iddiaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Bu noktada zincir marketler yağları depolara kaldırıp vatandaşa satmadı. Ardından yapılan açıklamalarla stoklarda sorun olmadığı bildirildi. Vatandaşlar şimdi de süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizde A101 - MİGROS- ŞOK- BİM gibi market zincirlerinin güncel süt fiyatlarına yer verdik. Peki, 1 LT süt kaç TL oldu? İşte detaylar!
16.03.2022 10:27 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:28
Temel gıda ürünleri arasında yer alan süte zam geleceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatlarında konuşulan stok sıkıntısının ardından bazı zincir marketlerde zamlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak yapılan açıklamalarda ayçiçek yağı için stok sıkıntısı bulunmadığı vurgulandı. Bu noktada vatandaşlar sırada süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Süt zammı var mı? Haberimizde A101 - MİGROS- ŞOK- BİM gibi market zincirlerinin güncel süt fiyatlarına yer verdik. Peki, 1 LT süt kaç TL oldu? 200 ML, 500 ML, 1 LT, 1,5 LT süt fiyatları ne kadar oldu? İşte zam iddiaları sonrası A101, MİGROS, ŞOK güncel süt fiyatları!