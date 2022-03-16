Süte zam gelecek mi? 🐄 MART 2022 SÜT FİYATLARI: A101-BİM-ŞOK-Migros 1 LT süt kaç TL oldu? 1 LT Pınar, Torku, Birşah, İçim, Yörükoğlu GÜNCEL süt fiyatları!

Temel gıda ürünleri arasında yer alan süte zam geleceği iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde ayçiçek yağı fiyatlarında konuşulan stok sıkıntısının ardından bazı zincir marketlerde zamlar yapılmaya başlanmıştı. Ancak yapılan açıklamalarda ayçiçek yağı için stok sıkıntısı bulunmadığı vurgulandı. Bu noktada vatandaşlar sırada süt fiyatlarına zam gelecek mi? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Süt zammı var mı? Haberimizde A101 - MİGROS- ŞOK- BİM gibi market zincirlerinin güncel süt fiyatlarına yer verdik. Peki, 1 LT süt kaç TL oldu? 200 ML, 500 ML, 1 LT, 1,5 LT süt fiyatları ne kadar oldu? İşte zam iddiaları sonrası A101, MİGROS, ŞOK güncel süt fiyatları!