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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Sıfır otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Sıfır otomobil almak için Tokat'tan İstanbul'a gelen Gazi Kürk, hayatının şokunu yaşadı. 450 bin TL vererek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL'lik hasarı olduğu ortaya çıktı.

15.03.2022 12:29 - Son Güncelleme: 15.03.2022 12:29
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'a gelerek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürdü. Kürk, 450 bin TL ödeyerek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'da sıfır araç satışı yapan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. Bayiden gelen haber üzerine Tokat'tan İstanbul'a gelen Kürk aracını aldı. 60 TC 074 Plakalı Ford markalı aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı. Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

"BAYİ DE ARAÇTAKİ HATAYI KABUL ETTİ"
Araç sahibi Gazi Kürk," Ben bu arabayı almak için Tokat'tan geldim. Öncesinde kapora yatırmıştım. Aracın geldi, gel al dediler. Ben de aracı gelip aldım.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Aracı aldığım gün ekspere götürdüm. Aracın sağ arka kapısı komple boyalı çıktı. Ayrıca kapının üretim tarihi kapının altında yazması gerekirken herhangi bir tarih de yazmıyor.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Diğer kapılarda ise üretim tarihi yazıyor. Ben yasal haklarımı arayacağım. Aracın şu anki değeri 450 bin TL 50 bin TL hasar var şu anda ya bana bu aracın yenisini verecekler ya da araçta çıkan hasar kaydını ödeyecekler.

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!

Beni çok mağdur ettiler. Avukat aracılığı ile ihbarname gönderdim zaten 15 gündür sürekli oyalıyorlar. Hiç bir şekilde yardımcı olmuyorlar "dedi.

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