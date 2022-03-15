Sıfır otomobil alacaklar dikkat! 450 bin TL’ye aldığı sıfır otomobilde 50 bin TL hasar çıktı!
Sıfır otomobil almak isteyenleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Sıfır otomobil almak için Tokat'tan İstanbul'a gelen Gazi Kürk, hayatının şokunu yaşadı. 450 bin TL vererek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL'lik hasarı olduğu ortaya çıktı.
Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'a gelerek bayiden aldığı sıfır aracı ekspertize götürdü. Kürk, 450 bin TL ödeyerek aldığı sıfır otomobilin 50 bin TL hasar kaydı olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.
Tokat'ta ikamet eden Gazi Kürk, İstanbul'da sıfır araç satışı yapan bir bayide beğendiği arabanın kaporasını ödeyerek aracının gelmesini bekledi. Bayiden gelen haber üzerine Tokat'tan İstanbul'a gelen Kürk aracını aldı. 60 TC 074 Plakalı Ford markalı aracı aldıktan hemen sonra ekspertize götüren Kürk, öğrendikleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.
Yapılan ekspertizde aracın sağ arka kapısının hasarlı ve komple boyalı olduğu ortaya çıktı. Aldığı sıfır aracı bayiye götüren Kürk, geçen 15 günlük süre içerisinde herhangi bir netice alamadı. Bayi tarafından yapılan eksperde aracın boyalı olduğu ortaya çıkmasına rağmen mağduriyeti giderilmeyen Kürk, yasal haklarını korumak için dava açtı.