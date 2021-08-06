Şubeye gitmeden parayı anında 50.000 TL'ye kadar alabilirsiniz! Ziraat Bankası resmen duyurdu! Evraksız, formalitesiz ve kefilsiz...
Peş peşe açıklama geldi. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar oldukça sevindi. Türkiye'nin en büyük bankası olan Ziraat Bankası dijital kredi ile şubeye gitmeden parayı hesabınıza hemen yatırıyor. Bu anlamda 1.000 TL ve 50.000 TL arası kredi çekebilirsiniz. Evraksız, formalitesiz ve kefilsiz olarak kredi çekmek isteyenlerin sık sık müracaat yaptığı yol dijital krediden geçer. Dijital kredinin sizlere sağlamış bulunduğu faydalar tabi bunla da kalmamaktadır. Şube üzerinden kullanılacak olan tüketici kredisine göre faiz oranları çok daha uygundur.
Ziraat Bankası emekli ve çalışan müşterileri amacıyla duyuruda bulundu. Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden anında başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." İfadelerini kullandı. Ziraat dijital kredi başvurunuz saniyeler içerisinde değerlendirilir, onay alması durumunda ise anında hesabınıza krediniz geçer. Maaş müşterisi olmadan diğer bankalardan sadece 11 haneli kimlik numarasıyla kredi başvurusunda bulunacaklar
Ziraat Dijital Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Ziraat bankası dijital kredi başvurusunu 7/24 istediğiniz vakit yapa bilirsiniz. Ayrıca, krediniz onay alırsa da anında mevduat hesabınızda başvurusunu yaptığınız kredinizi görebilir, çekebilirsiniz.
Ziraat bankasının dijital kredisinin başvurusu sadece İnternet yada mobil uygulama üzerinden yapılır. Bu neden den dolayı başvuruda bulunacak olanların İnternet bankacılığı şifresine sahip olması gerekmektedir.
Ziraat Dijital Kredi Özellikleri
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
Ziraat Dijital Kredi Başvurusu Ne Zaman Sonuçlanır?
Dijital Kredi başvurunuz, başvuru süresi en fazla 5 dakika içinde sonuçlanır. Üstelik kredi başvurunuzu günün her saati dilediğiniz yerden yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası Dijital Kredi En Az Kaç TL?
Ziraat Bankası Dijital kredi alt limiti 5000 TL den başlıyor. Daha az miktar yazıldığında kabul etmiyor 5000 TL çekmek istemiyorsam ne yapmak gerek tüketici kredisine başvurunca da bankaya gidilmesi gerekiyor.