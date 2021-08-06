Şubeye gitmeden parayı anında 50.000 TL’ye kadar alabilirsiniz! Ziraat Bankası resmen duyurdu! Evraksız, formalitesiz ve kefilsiz...

Ziraat Bankası emekli ve çalışan müşterileri amacıyla duyuruda bulundu. Banka resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube ya da Ziraat Mobil üzerinden anında başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." İfadelerini kullandı. Ziraat dijital kredi başvurunuz saniyeler içerisinde değerlendirilir, onay alması durumunda ise anında hesabınıza krediniz geçer. Maaş müşterisi olmadan diğer bankalardan sadece 11 haneli kimlik numarasıyla kredi başvurusunda bulunacaklar