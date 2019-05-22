Stajyere ayda 548 TL | Stajyere ödenen maaşlar nasıl hesaplanıyor?
Firmalarda staj yapan üniversite ve lise öğrencilerinin sigortası yapılıp, maaşları da ödenmek zorunda. Stajyerlere aylık 548 liradan az ücret ödenemiyor, bu maaşa devlet katkısı da var. Peki, stajyere ödenen maaşlar nasıl hesaplanıyor? Stajda yapılan sigorta emekliliği etkiliyor mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem stajyerlerin ve çalışanların merak ettiği soruları yanıtladı. İşte detaylar...
Türkiye genç nüfusuyla Avrupa'nın çok ilerisinde bulunuyor. Ülkemizdeki 13 milyonu bulan genç nüfus, 20 Avrupa ülkesinin bütün nüfusunu geride bırakıyor. Genç nüfusumuzun en büyük sorunlarından birisi, işsizlik. Bunun için önemli tedbirler alınıyor ve teşvikler veriliyor. Genç işçi çalıştırınca prim ve vergiler devlet tarafından karşılanıyor. Kendi işini kuran 29 yaş altı gençlerin de 1 yıl primlerini devlet öderken, 75 bin liraya kadar kazançtan 3 yıl vergi alınmıyor. Gençlerin önemli sorunlarından birisi de staj yapma imkanları. Son yıllarda bu konuda da önemli adımlar atılırken, stajyerlik hem kayıtlı bir çalışma haline getirildi hem de gençlere maaş ödenmesi zorunlu kılındı. Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
ÖDEME ZORUNLU
Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere asgari geçim indirimi hariç net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. Bu yıl için stajyerlere ödenmesi gereken en az ücret 548,70 lira oldu. Stajyer ücretinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmıyor.
Stajyerlerin maaşlarının bir bölümünü devlet karşılıyor. Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor. Mesleki eğitim gören veya staj yapan öğrencilerin ücretlerinin her ayın 10'una kadar banka yoluyla ödenmesi gerekiyor. 2019 yılı için devlet katkısı çalışan sayısı 20'den az olan işyerleri için ödenen maaşın 3'te 2'si; 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde ise maaşın 3'te 1'i kadar olacak. Yani devlet 20'den az çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 365 lira 82 kuruş, 20'den fazla çalışanı olan işyerlerinde stajyer başına 182 lira 91 kuruş ödeme yapacak.
SÜRE 3 YIL UZADI
Katkının ödenmesine ilişkin süre 2018-2019 eğitim yılından itibaren 3 yıl uzatıldı. Mesleki eğitim kapsamındaki işletmelere stajyer bulundurmadıkları tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor. 20 ve daha fazla personel çalıştıranlar, her öğrenci için eğitim süresince her ay asgari ücretin net tutarının 2/3'ü nispetinde ceza ödüyor.
EMEKLİLİĞE YANSIMIYOR
MESLEKİ eğitim sırasında yapılan stajlarda iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigorta primleri ödeniyor. Dolayısıyla emekliliği ilgilendiren uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmıyor. Stajda yapılan sigorta emeklilik hesaplamasında başlangıç kabul edilmediği gibi, stajda geçen süreler de hesaba dahil edilmiyor.