Yeraltı kaynakları zengini ülkeler açıklandı! Bakın Türkiye kaçıncı sırada...

Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkeleri listesi açıklandı! Merakla beklenen listede Türkiye de yerini aldı. Peki dünya yeraltı kaynakları zengini ülkeler listesinde Türkiye kaçıncı sırada? En çok altın hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? En çok petrol hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar petrol rezervi var? En çok doğalgaz hangi ülkede? Türkiye'nin ne kadar doğalgaz rezervi var? İşte dünyanın konuştuğu o liste....

22.05.2019 10:40 - Son Güncelleme: 22.05.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





