SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşları ne kadar? İşte 2019 Emekli zammı hesaplama

Milyonlarca emeklinin tüm gözü kulağı 2019 yılı için yapılacak zam oranıydı. Gergin bekleyiş sona erdi ve emeklilerin 2019 Ocak ayından itibaren alacakları zam oranları belli oldu. Zam oranının belli olması sonrası tüm işçi ve memur emeklileri oturup emekli maaşı hesaplama işine koyuldu. Bizde sizler için emekli maaşları ne kadar oldu tek tek derledik. 2018 yılı Temmuz ayından itibaren aldığınız maaşın, 2019 yılı zamlı emekli maaşı değerini aşağıda bulabilirsiniz.

EN DÜŞÜK AYLIK BİN 964 LİRA

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emek-lisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.