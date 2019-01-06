SSK ve Bağkur emeklileri zamlı maaşları ne kadar? İşte 2019 Emekli zammı hesaplama
Emeklinin gözünü, kulağını çevirdiği o haber sonunda geldi. Emekli maaşı zam oranı belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Bu açıklama sonrası emekli oturdu, 2019 emekli maaşını hesaplamaya koyuldu. Bizde sizler için emekli zamlı maaş tablosunu, kalem kalem derledik. 2018 yılında aldığınız maaşın, 2019'daki zamlı halini öğrenebilirsiniz. İşte zamlı emekli maaşları.
Milyonlarca emeklinin tüm gözü kulağı 2019 yılı için yapılacak zam oranıydı. Gergin bekleyiş sona erdi ve emeklilerin 2019 Ocak ayından itibaren alacakları zam oranları belli oldu. Zam oranının belli olması sonrası tüm işçi ve memur emeklileri oturup emekli maaşı hesaplama işine koyuldu. Bizde sizler için emekli maaşları ne kadar oldu tek tek derledik. 2018 yılı Temmuz ayından itibaren aldığınız maaşın, 2019 yılı zamlı emekli maaşı değerini aşağıda bulabilirsiniz.
EN DÜŞÜK AYLIK BİN 964 LİRA
SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. En düşük SSK emek-lisinin aylığı ek ödeme ile birlikte 1.964 liraya çıkacak.
SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklileri yeni yılda maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. TÜİK, emeklilerin maaş zammını belirleyen enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre 2018'in temmuz-aralık dönemi enflasyon yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur emeklileri ile görevdeki memurların zamları buna göre yeniden belirlendi.
10 MİLYON EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR
Önce, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018'in temmuz-aralık dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 10.19 olarak gerçekleşti. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de ocak ayında maaşlarını yüzde 10.19 zamlı alacak. Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
2018'in son altı ayında gerçekleşen enflasyona göre de 2019'un ocak ayında en düşük SSK emeklisinin aylığı 1.888,65 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 1.690 liraya, en düşük tarım emeklisinin maaşı da 1.282,61 liraya yükselecek. Zamlarla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme ya da bir başka adıyla vergi iadesi de artacak.