İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...
İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapanlar dikkat! BKM Genel Müdürü Soner Canko'dan kritik bir uyarı geldi. Dolandırıcıların yeni bir planları daha ortaya çıktı. Bu yöntemle yüzlerce vatandaş mağdur ediliyor. İşte soyguncuların kullandığı yeni yöntem...
6 Ocak 2019 Pazar, 13:57:47 Güncelleme: 15:12:12
BKM Genel Müdürü Soner Canko, internet alışverişleriyle ilgili vatandaşları uyararak,"Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indireceğiniz uygulamalar nedeniyle telefonunuza virüs bulaşabilir. Ayrıca, telefon rehberiniz, size gelen SMS'ler ve bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir." dedi.
140 MİLYAR TL'YE ULAŞTI
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, internetten kartlı ödeme tutarının geçen yıl 140 milyar TL seviyesine ulaştığını belirterek, "İnternetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda 4 kat artması dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini ve kartlı ödemelerin dinamosunun internetten kartlı ödemeler olduğunu gözler önüne serdi." dedi.
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