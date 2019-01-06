İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Öyle bir tuzak kurmuşlar ki...

BKM Genel Müdürü Soner Canko, internet alışverişleriyle ilgili vatandaşları uyararak,"Resmi olmayan uygulama mağazalarından veya internet sitelerinden indireceğiniz uygulamalar nedeniyle telefonunuza virüs bulaşabilir. Ayrıca, telefon rehberiniz, size gelen SMS'ler ve bankacılık bilgileriniz ele geçirilebilir." dedi.