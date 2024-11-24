SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başladı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizleri yapıyor.

Emeklilerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile ortaya çıkacak. Ancak 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin artış alabilmesi için yasa çıkartılması gerekecek.