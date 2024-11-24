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SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu emekli maaşlarının Ocak ayında ne kadar olacağını hesaplarken hükümetin en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçtiği öğrenildi. Başkan Erdoğan'a sunulacak çalışmalarda emekli maaşının 14 bin 750 TL ihtimali var. Öte yandan emekli maaşlarına refah payı da gündemde. Peki SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak zammı ne kadar olacak? İşte kök aylık ve taban maaş rehberi

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 07:18 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 07:18
SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için çalışmalar başladı. İlgili bakanlıklar yaklaşık 3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için etki analizleri yapıyor.

SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde

Emeklilerin yılbaşındaki maaş zamlarının oranı aralık ayındaki enflasyon rakamının açıklanması ile ortaya çıkacak. Ancak 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin artış alabilmesi için yasa çıkartılması gerekecek.

SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde

Şu anda en düşük kök maaş 7 bin 500 lira civarında. Kök maaşları 7 bin 500 ila 10 bin 700 lira arasında olanlar, 2025 ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı sonrasında 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Çünkü beklenen enflasyon rakamları kök maaşlardaki artışın 12 bin 500 liranın üstüne çıkamayacağını gösteriyor.

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