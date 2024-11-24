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Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?

Eşini ya da babasını kaybeden kadınlar çift maaş alabiliyor. Kadının çalışması ya da emekliliği maaşı etkilemiyor. Hem babadan hem eşten maaş almak için ise belli şartlar var.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 06:58
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?

Sosyal güvenlik mevzuatımız vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarını koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunların önemli bölümünü ise eşlere ödenen ölüm maaşı ile çocuklara ödenen yetim maaşı oluşturuyor. Eşi vefat eden kişinin erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın belli şartlarda maaş hakkı var.

Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?

Burada ölüm maaşında kişinin sadece evli olup olmadığına bakılıyor. Yani emekli ya da çalışıyor olması maaş almasını engellemiyor. Böylece eşini kaybeden birisi hem kendi emekli maaşını hem de eşinden kalan ölüm maaşını alabiliyor. Ancak oranlar değişiyor. Geliri olmayan eş yüzde 75 oranında aylık alırken geliri varsa yüzde 50'ye düşüyor.

Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?

KURUMLARA BAKILIYOR
Kocası ölen kadına; kocasının sigortalılık süresi uygunsa, kadının geliri olup olmadığına bakılmaksızın aylık bağlanıyor. Yetim kalan kız çocuklarına evlenmedikleri ve çalışmadıkları sürece, erkek çocuklara da öğrenci oldukları sürece (25 yaşa kadar) maaş ödeniyor.

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