SSK ve Bağ-Kur’lulara çifte müjde en düşük emekli aylığı asgari ücretle kapışacak! Taban aylığın yükseltilmesi, refah payı, kümülatif artış, seyyanen zam...

Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Yeni maaşlar yavaş yavaş netleşiyor. Emekli maaşlarına zammın yanı sıra artış da yapılacak. Bu yıl yapılacak ek zamlar enflasyon verisine göre şekil alacak. Milyonlarca kişi 3 Ocak'ta hem yıllık enflasyon oranını hem de 6 aylık oranı öğrenecek. Bu rakamlarla birlikte maaş zammı ve ilave artışlar da kesinleşecek. İşte SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklileri için masadaki olasılıklar...