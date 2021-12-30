SSK ve Bağ-Kur'lulara çifte müjde en düşük emekli aylığı asgari ücretle kapışacak! Taban aylığın yükseltilmesi, refah payı, kümülatif artış, seyyanen zam...
Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. 3 Ocak günü Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte tüm kazançlara artış gelecek. Pazartesi günü saatler 10'u gösterdiğinde rakamlar açıklanır açıklanmaz vatandaşın maaşına yapılacak zamlar ve ilave artışlar da belli olacak. SSK ve Bağ-Kur'luların yüzü gülecek çünkü düşük maaş alanlare zam yapılabilir. İşte masadaki tüm olasılıklar; Taban aylığın yükseltilmesi, refah payı, kümülatif artış, seyyanen zam...
Milyonlarca emekli ocak ayında yapılacak zammı bekliyor. Yeni maaşlar yavaş yavaş netleşiyor. Emekli maaşlarına zammın yanı sıra artış da yapılacak. Bu yıl yapılacak ek zamlar enflasyon verisine göre şekil alacak. Milyonlarca kişi 3 Ocak'ta hem yıllık enflasyon oranını hem de 6 aylık oranı öğrenecek. Bu rakamlarla birlikte maaş zammı ve ilave artışlar da kesinleşecek. İşte SSK ve Bağ-Kur'lular ile memurlar ve memur emeklileri için masadaki olasılıklar...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DİKKAT!
SSK ve Bağ-Kur'lular için olasılıklar şöyle;
6 aylık enflasyona bir refah payı eklenerek yıllık enflasyona eşitlenmesi
BAKAN NEBATİ'DEN ARTIL MÜJDESI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati merakla beklenen zamlarla ilgili "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında Sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak.." dedi.