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SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak! Emekliye 'Refah Payı'!

Yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 41.5 olarak açıklanması, milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyon farkı ve taban maaş artışının belirlenmesi, bu kesim için hayati önem taşıyor. Emeklilerin ve memurların refah düzeyini doğrudan etkileyen bu artış oranları, yapılacak hesaplamalar sonucunda şekillenecek. Taban maaşların ne kadar artacağı ve yeni maaşların hangi seviyelerde olacağı merak konusu. Hükümetin attığı adımlar ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılması, emeklilerin ve memurların ekonomik anlamda nefes almasını sağlayacak.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:26 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 09:26
SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak! Emekliye ’Refah Payı’!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte 2024 yılının son çeyreğine dair önemli ipuçları elde edildi. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. Bu oran yıl sonunda yapılacak maaş zamları için kritik bir öneme sahip. Memur ve emekli maaş artışları 6 aylık enflasyon verisi üzerinden belirleneceği için önümüzdeki 3 ayın enflasyon rakamları merakla bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak! Emekliye ’Refah Payı’!

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak! Emekliye ’Refah Payı’!

Yıl sonunda enflasyon tahmininin tutması durumunda 6 aylık oran da yüzde 13.44 olarak hesaplanıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artış oranı yüzde 13.44 olurken memurların artış oranı ise bu tahmine göre yüzde 9.31 oluyor.

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