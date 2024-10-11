SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 14 bin 180 TL taban maaş formülü ele alınacak! Emekliye ’Refah Payı’!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eylül ayı enflasyon verisiyle birlikte 2024 yılının son çeyreğine dair önemli ipuçları elde edildi. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3 aylık enflasyon oranı yüzde 8.92 olarak gerçekleşti. Bu oran yıl sonunda yapılacak maaş zamları için kritik bir öneme sahip. Memur ve emekli maaş artışları 6 aylık enflasyon verisi üzerinden belirleneceği için önümüzdeki 3 ayın enflasyon rakamları merakla bekleniyor.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritasının yer aldığı Orta Vadeli Program'da 2024 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak revize edildi.