SSK, SGK ve Bağkur emekli aylığının yüksek olması için ne yapmalı? Yüksek emekli maaşı alma yöntemi nedir?
Uzun yıllar çalışmak, prim gün sayısının fazla olması emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil. Bugün asgari ücret ve biraz üzeri maaş alanlar istedikleri kadar uzun çalışsınlar emekli maaşları düşer. Emeklilerin düşük maaşlarla yaşamaya çalışması bilinen bir gerçek. Uzun yıllar çalışmak prim günü sayısının fazlalığı emeklilikte yüksek maaş almak için yeterli değil maalesef. Emeklilikte yüksek maaş almanın yollarını sizlere sıralamak istiyoruz. Öncelikle emeklilik için 3 koşunun yerine getirilmesi gerekiyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Peki SSK, SGK ve Bağkur emekli aylığının yüksek olması için ne yapmalı? Yüksek emekli maaşı alma yöntemi nedir? Detaylar takvim.com.tr'de...
Emeklilik hesapları yapılırken çalıştığınız günler ve ödediğiniz primler çok önemli. Bu primlerin hangi kurumdan yapıldığı da sizin emeklilik tarihiniz açısından önem kazanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl yani 1261 gün giriyor. Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. 2008'deki reformla tüm kurumlar (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ile banka sandıkları) SGK çatısı altında birleştirildi.
YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Son yıllarda devreye giren uygulamalarla, emekli aylığı bağlama oranları düştü. 2000 yılından önce emekli olan bir işçinin en düşük emekli maaşı 1.980 lira, 2000 sonrasında emekli olanın ise en düşük maaşı 1.555 lira oldu. Emekliler bu rakamları yetersiz bulurken, aslında çalışma hayatında bu miktarı yükseltebilmek mümkün. En önemli parametre brüt maaşınız. Bu maaş eğer 3 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Emekli maaşını artıran 8 formülü şöyle sıraladık:
Kurumlar arası çalışmalar belli yöntemlerle birleştiriliyor, emekli olunacak kurum belirleniyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ-Kurlu hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik/doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor. Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor. Bu noktada iki ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor.