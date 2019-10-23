2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum! Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı...

Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Bu bağlamda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Memur emeklilerinin ocakta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Peki 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum nedir? Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı...

23.10.2019 09:31 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





