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2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum! Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı...

Milyonlarca memur emeklisine yeni yılla birlikte yüzde 4'lük zam ile enflasyon farkı göründü. Zam farkı için düşünülen 3 tahmin var. Farkın en az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Bu bağlamda en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira 84 kuruştan 2 bin 670 lira 38 kuruşa yükselecek. Emekliler kesin zam oranını 3 Ocak'ta öğrenecek. Memur emeklilerinin ocakta fark alabilmesi için 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Peki 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum nedir? Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı...

23.10.2019 09:31 - Son Güncelleme: 23.10.2019 09:31
Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum

Ocak'tan tüm emeklilere zam yapılacak.

Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum

3 FARKLI TAHMİN
Yeni Ekonomi Programı'ndaki yüzde 12'lik enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Memur emeklisi 2020 Ocak zammı ve enflasyon farkı ne kadar? İşte 2020 SGK, SSK ve Bağkur emekli maaşında son durum

Bu durumda emeklilere yüzde 1.65 enflasyon farkı oluşacak.

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