SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca emekli için Ocak ayı zam ayı olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Yüzde 12.8'lik tahmine göre 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında yüzde 6.82 zam göründü. Peki 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
17.11.2019 08:03
- Son Güncelleme: 17.11.2019 08:03
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