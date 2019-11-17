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SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca emekli için Ocak ayı zam ayı olacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketi açıklandı. Yüzde 12.8'lik tahmine göre 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ayında yüzde 6.82 zam göründü. Peki 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

17.11.2019 08:03 - Son Güncelleme: 17.11.2019 08:03
SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

Tüm emekliler için Ocak zam ayı olacak. Artışta enflasyon belirleyici olacak.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketi açıklandı.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 12.18'e geriledi.

SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.82 zam! 2020 Ocak ayı kesin zam oranı ne zaman açıklanacak?

2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, bu tahmine göre 6.82 olacak.

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